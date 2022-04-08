غلق وتشميع مركز أشعة شهير بدون ترخيص وعيادة نساء وتوليد في سوهاج

قام فريق تفتيش من مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، بغلق وتشميع مركز طبي شهير للأشعة داخل مركز ومدينة سوهاج، وضم فريق التفتيش الدكتور محمد سيد فقير، مفتش العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، والدكتور خالد سعد، مفتش العلاج الحر، وتحت إشراف الدكتور محمد محسن، مدير العلاج الحر بمحافظة سوهاج.

المركز يضم العديد من الأجهزة الطبية بدون ترخيص

وقال الدكتور محمد محسن، مدير العلاج الحر في محافظة سوهاج، والمشرف على الحملة، إن المركز غير مرخص ويقع بمدينة سوهاج، وبه عدة أجهزة طبية منها جهاز أشعة رنين مغناطيسي وجهاز أشعة تشخيصية وجهاز أشعة إكس وجهاز أشعة سونار، ويقدم خدمات طبية لقطاع كبير من المرضى، وتم غلق وتشميع المركز وعمل المحاضر اللازمة.

غلق عيادة نساء وتوليد لا تراعي اشتراطات السلامة

وأضاف «محسن» أن اللجنة قامت بضبط عيادة نساء وتوليد داخل مركز ومدينة سوهاج، تجري بها عمليات في غرفة غير آدمية ولا تتبع سياسة مكافحة العدوى أو اشتراطات السلامة الطبية، مما يساعد على انتشار الأمراض، وتشكل خطرا على صحة المترددين عليها من المرضى، وتم عمل المحاضر اللازمة والغلق للمعمل والعيادة.

تأتي الحملة ضمن عدة حملات تقوم بها الوزارة بمحافظة سوهاج، بناء على توجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة سوهاج، والدكتور عمرو العرشي، وكيل مديرية الصحة والسكان بمركز ومدينة سوهاج.