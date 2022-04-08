ارتفاع الذرة إلى أعلى مستوى منذ عام بسبب العملية الروسية على أوكرانيا

ارتفعت العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية إلى أعلى مستوى عند حوالي 7.7 دولار للبوشل (27.2 كيلو)، لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ مايو 2021، بعد أن أظهرت البيانات أن الصادرات من أوكرانيا قد تم تعديلها مرة أخرى إلى 23 مليون طن، بانخفاض عن تقدير 27.5 مليون طن في مارس.

العقوبات التجارية من الغرب على موسكو

بحسب منصة tradingeconomics، بقيت تقديرات العرض والطلب في الولايات المتحدة على حالها تقريبًا، ومنذ الحرب في أوروبا الشرقية، علقت أوكرانيا الشحن التجاري في موانئها بينما أوقفت روسيا تجارة الحبوب بعد العقوبات التجارية التي فرضها الغرب على موسكو بسبب عملياتها العسكرية على أوكرانيا، ويمثل البلدان معًا 20% من الإمدادات العالمية.

زيادة الإمدادات العالمية من الذرة

على الجانب الآخر، تتوقع مذكرة بحثية صادرة عن ستاندرد آند بورز زيادة الإمدادات العالمية، مع زيادات إنتاج المحصول في البرازيل وإندونيسيا وباكستان والاتحاد الأوروبي، من الذرة.

75% من المبيعات العالمية

وأكبر مصدري الذرة هم الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا، في عام 2020، حقق الخمسة أكثر من 75% من إجمالي المبيعات العالمية من المحصول الاستراتيجي.

السعر سيصل إلى 10 دولارات

تاريخياً، وصلت الذرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.4 في أغسطس من عام 2012، ومن المتوقع تداول الذرة عند 9.5 دولار أمريكي لكل بوشل بنهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 10 دولارات في غضون 12 شهرًا.