سعر ومواصفات السيارة الصيني دي إف إم إيولوس a30.. تبدأ من 360 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الحديثة في مصر ارتفاعا في الأسعار، حيث سجلت السيارة الجديدة الصيني دي إف أم إيولوس إيه 30 موديل 2022 مبلغ 359.900 جنيه بعدما كانت تباع بـ337.900 جنيه

وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات الحديثة والمستعملة شهد ارتفاعا في الأسعار بعد رفع أسعار جميع أنواع السيارات الحديثه في دول العالم، على خلفية رفع سعر الفائدة، إضافة الى أزمة التضخم التي شهدها السوق العالمي وما ترتب عليها من خفض للإنتاج.

وأوضح «علي»، أن الوكيل الحصري لسيارات دى إف إم إيولوس إيه 30 اتوماتيك 2022 أعلن عن السعر الجديد منذ 10 أيام مضت، وهو 359,900 جنيه، بزيادة تُقدر بـ22 ألف جنيه.

مواصفات السيارة إيولوس a30

وتنتمي السيارة أيولوس a30 لفئة السيارات السيدان المدمجة، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي «تيربو»، والذي ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلن عن مصنع السيارة أيولوس a30، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ومن ضمن المواصفات الأبعاد الخارجية، فالطول 4660 مم، والعرض 1812مم، والارتفاع 1490 مم، ومساحة الشنطة الخلفية 454 لترا.

وسائل أمن وسلامة السيارة إيولوس a30

وتضم طرازات السيارة أيولوس A30 وسائل أمن والسلامة، وأبرزها 4 وسائد هوائية، وأنظمة فرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة الجر، ونظام قياس ضغط الإطارات، وتثبيت لمقاعد للأطفال.

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات، منها إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وتشغيل المحرك بالبصمة، وإمكانية وضع اختيار القيادة، ومصابيح led، ومصابيح نهارية led، وإضاءة المصابيح أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف، ومقعد السائق كهربائيًا، ومقاعد من الجلد، ومكيف هواء، ومرايات كهربائية مزودة بخاصية التسخين. وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط 10 بوصة وبلوتوث ومدخل USB.

يذكر أن سوق السيارات الصيني شهد انتعاشا خلال الفترة الماضية بالسوق المحلي.