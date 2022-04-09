إزالة 7 مخالفات بناء على مساحة 14 قيراطا في البلينا

شنت الوحدة المحلية بمركز البلينا في محافظة سوهاج حملة إزالة مكبرة داخل المجلس القروي لقرية «بني حميل»، استهدفت الحملة إزالة المبانى المخالفة التي تم رصدها من خلال جهاز التتبع المكاني (GPS) والتي بلغت 7 مخالفات بناء، بمساحة إجمالية 14 قيراطا.

حملة إزالة مكبرة تستهدف «بني حميل» في البلينا

وشنت الوحدة المحلية بمركز البلينا حملة إزالة مكبرة للمباني المقامة على الأراضي الزراعية، قادها عبد الرحيم أبو رفاعي، نائب رئيس مركز ومدينة البلينا، بحضور رئيس مجلس قروي «بني حميل»، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الزراعية بمركز البلينا، وقوة من مركز شرطة البلينا، وقامت الحملة بإزالة 7 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، إزالة فورية، عقب البناء بعدة ساعات.

14 قيراطا مساحة المباني المخالفة بمركز البلينا

بلغت مساحة المباني المخالفة، التي تم إزالتها خلال الحملة، 14 قيراطاً، بنطاق قرية «بني حميل»، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

زيادة حملات الإنارة وتنظيف الشوارع خلال رمضان

وصرح المهندس لطفى الشريف، رئيس مركز ومدينة البلينا، بأن تلك الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية وحماتها من التناقص، مؤكداً استمرار الحملات على القرى والنجوع داخل مركز البلينا لإزالة المخالفات، بالإضافة إلى استمرار حملات النظافة وإنارة الشوارع، والتي بلغت ذروتها بداية من شهررمضان المبارك.