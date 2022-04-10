ضبط مركز طبي غير مرخص وغلق حضانة أطفال مخالفة بسوهاج «صور»

تمكنت حملة من مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج وإدرة أخميم الصحية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالمديرية من ضبط مركز طبي «غير مرخص» داخل مركز ومدينة أخميم به العديد من المخالفات الجسيمة ويجري عمليات جراحية دون اتباع الاشتراطات الصحية أو إجراءات السلامة المهنية وبالمخالفة للقانون.

غلق حضانة أطفال بدون ترخيص بمركز أخميم

كما تم غلق حضانة أطفال بمركز أخميم أيضا لمخالفتها شروط الترخيص وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوي، ما يهدد حياه الأطفال، فضلا عن عدم الإلتزام بأى من إجراءات السلامة المهنية .

فريق حملة التفتيش بمديرية الصحة في سوهاج

شنت الحملة برئاسة الدكتور محمد بدار محمد مفتش العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج وعضوية الدكتور مصطفي عاطف غوش والدكتور عبد العزيز عفت أبو الفتوح مفتشى العلاج الحر بإدارة مركز أخميم الصحية وسيدة حسن عبد الباري المفتش الاداري بإدارة العلاج الحر بإدارة أخميم الصحية.

حملات مستمرة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة بسوهاج

يذكر أن الحملة انطلقت بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج والتى أوضحت أن الحملة تأتى فى إطار سعى وزارة الصحة والسكان المستمر لحماية صحة المواطنين من خلال المتابعة الدائمة لإشتراطات السلامة المهنية ومكافحة العدوى، حيث تم إغلاق مركز للأشعة غير مرخص وعيادة نساء وتوليد لا تحمل اشتراطات السلامة داخل مركز ومدينة سوهاج منذ أيام.

وجرى تم تحرير المحاضر اللازمة و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات.