انطلاق الدورة الرمضانية بجامعة بنها.. وسوسة يطلق شارة البداية وسط الطلاب

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية في جامعة بنها، والتي تعد بمثابة مرحلة التصفيات قبل تمثيل الفائزين للجامعة في "الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد" والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتستمر حتى 24 أبريل الجاري، بمشاركة فرق ممثلة لـ 32 جامعة ومعهد على مستوى الجمهورية.

رئيس جامعة بنها: ندعم التنافس الرياضي للطلاب

وحرص رئيس جامعة بنها على مشاركة الطلاب في فعاليات الدورة الرمضانية، وحثهم على بذل الجهد والتنافس الرياضي الشريف، مشيدًا بالروح الرياضية التي يتحلى بها أبناء جامعة بنها موضحًا أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب بجانب الارتباط الوثيق بين ممارسة الرياضة والحياة الصحية الخالية من الأمراض.

الدورة الرمضانية تضم كرة قدم خماسية وثلاثي سلة

وأضاف سوسة أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الانجازات كما إنها تنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي حيث أن التعاون هو مفتاح النجاح في الرياضة بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

من جانبه أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الدورة الرمضانية تضم تنافسات في كرة القدم الخماسية، وضربات الترجيح، وثلاثي السلة، ويشارك في كل مسابقة 20 فريق متنافس، 16 منهم يمثلون كليات الجامعة، بالإضافة إلى حرص الجامعة على وجود فريق يمثل الطلاب الوافدين، وفريق للطلاب الأيتام في الجامعة، بجانب فريق لحرم الجامعة بالعبور وآخر لطلاب المدن الجامعية.

وأشار إلى أن أصحاب المراكز الأولى في هذه المرحلة سوف يتأهلون إلى المرحلة النهائية التي ستضم فرق من 32 جامعة ومعهد على مستوى الجمهورية من المشاركين في الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد.