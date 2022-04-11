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ضبط 6 آلاف شخص دون كمامة وتحريز 600 شيشة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:43 ص | الإثنين 11 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وجّهت وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، لمتابعة تنفيذا الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

متابعة قرار ارتداء الكمامة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، عن ضبط 6201 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6178 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

453 مخالفة للمحلات

كما أسفرت الحملات، عن تحرير 453 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 201 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 621 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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بقلم محمد بركات