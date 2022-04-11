«القباج»: 70 مليار دولار التكلفة المادية لظاهرة الإرهاب عالمياً

قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، إن العمليات الإرهابية تحولت من النموذج المركزى إلى النموذج العنقودى، وأصبحت ظاهرة عالمية يجرى التصدى لها، مؤكدة أن متوسط التكلفة المادية لظاهرة الإرهاب 70 مليار دولار، بعدما كانت 15 مليار دولار على مستوى العالم، منذ 10 أعوام، مما يأتى على حساب التنمية ومشروعات حقوق الإنسان، علاوة على تطوير استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

وأضافت «القباج»، خلال ندوة فكرية أمس، لتدشين مشروع بحثى غير مسبوق حول «التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب فى مصر»، بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أمس، إن رقعة العمليات الإرهابية تتسع وتزداد عاماً تلو الآخر، مشيرة إلى أن عدد العمليات الإرهابية تضاعف عما كان الأمر عليه فى 11 سبتمبر.

وأوضحت أن بحث التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب جاء بتكليف رئاسى، مشيرة إلى أن إعلان نتائج البحث ليس هدفاً فى حد ذاته، وإنما تُستخدم المعلومات الواردة فى تطوير توجّه الدولة ورؤيتها العامة، وهناك معالجات فكرية واسعة.

ولفتت إلى أن هذه المنظومة الفكرية المتشدّدة لا تتغلغل فى الثقافة المجتمعية وتعمل على الوعى والفكر والقيم، وتابعت إذا كان الإرهاب المادى كبّد الاقتصاد المصرى خسائر مالية فادحة، فإن الإرهاب الفكرى شكل تحدياً لتقاليد وقيم المواطنة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تكلفة الإرهاب الذى ضرب مصر على مدار العقود الماضية، كانت ممتدة ومركبة وعميقة الأثر فى قطاعات المجتمع والدول، مشيراً إلى أنها صاغت صورة سلبية عن الدولة المصرية لدى الرأى العام الخارجى، لكن الدولة واجهت ذلك عبر حشد وتعبئة جميع جهود مؤسساتها لإحلال الأمن والاستقرار، مما أدى إلى تراجع وانزواء النشاط الإرهابى خلال السنوات الأخيرة.