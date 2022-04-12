النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل اليوم.. والتهديدات الأوروبية السبب

قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% إلى ما فوق 100 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، مسجلة عند تحرير الخبر 101.39 دولار للبرميل، لتعوض بعض الخسائر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، حيث يتوقع المستثمرون احتمالية فرض مزيد من العقوبات على الطاقة الروسية وحظر واردات الغاز والنفط الروسيين إلى أوروبا، على خلفية العقوبات المفروضة على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر نفطي على روسيا

وقال بعض وزراء الخارجية، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لفرض حظر نفطي على روسيا، على الرغم من عدم وجود اتفاق على حظر الخام الروسي، وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في أعقاب تحذير أوبك من أن نحو 7 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي والصادرات السائلة الأخرى قد تضيع بسبب العقوبات أو الإجراءات التطوعية، وسيكون من المستحيل استبدال هذه الكميات.

مؤشر النفط البريطاني ينخفض بنسبة 4.2%

وانخفض مؤشر النفط البريطاني بنسبة 4.2 % يوم أمس الإثنين وسط مخاوف من أن إغلاق كورونا في الصين سيضر بالطلب وقبل الإفراج عن احتياطي النفط الهائل من قبل كبار المستهلكين.

تاريخياً، وصل سعر خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار أمريكي للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند 105.74 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع من العام «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يجرى التداول عند 116.42 دولار للبرميل في غضون 12 شهرًا.

ويعتبر نفط خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، وبينما يتم الحصول على نفط خام برنت من بحر الشمال، فإن إنتاج النفط القادم من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط المتدفق من الغرب يميل إلى أن يتم تسعيره مقارنة بـ«خام برنت».