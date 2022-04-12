بسبب المصاريف.. زوجة تقذف زوجها بالموقد فاشتعلت النار فيهما بالدقهلية

أصيب زوجان بحروق مختلفة في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بعد قيام الزوجة بإلقاء موقد بوتاجاز مشتعل على زوجها، بسبب خلافات على مصاريف البيت، في قرية «شاوة»، التابعة لمركز المنصورة، مما أدى إلى اشتعال النار في الزوج، وانتقلت إلى عدد من محتويات الشقة، كما امتدت النيران إلى الزوجة أيضاً، ليتم نقل الزوجين إلى مستشفى المنصورة الدولي.

ورود بلاغ بوصول زوجين مصابين بحروق

تبلغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو «عادل ع. أ.»، مصاباً بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، ‏وزوجته «نادية م .ج.»، ‏مصابة بحروق متنوعة.

تفاصيل إشعال ربة منزل النار في زوجها

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الزوجين، بسبب الخلافات علي مصاريف المنزل، وتطور الشجار بينهما إلى قيام الزوجة «المصابة الثانية» بإلقاء أنبوبة غاز صغيرة تستخدم في المنزل «موقد نار» على زوجها، مما أدى إلى اشتعال النار في المنزل وفي الزوج.

وتبين أن نسبة الحروق بجسد الزوج وصلت إلى 65%، وحروق من الدرجتين الأولي والثانية، كما طالت النيران الزوجة، مما تسبب في إصابتها بحروق بنسبة تصل إلى 20% من جسدها، من الدرجتين الأولى الثانية، وجرى إيداعهما مستشفى المنصورة الدولي، وتم وضع حراسة أمنية على الزوجة المتسببة في الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بالتحفظ على الزوجة، وطلبت سرعة تحريات المباحث الجنائية عن ظروف وملابسات الواقعة.