اتفاق أمريكي بريطاني على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أن كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفقا على زيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وزير دفاع أمريكا يؤكد لنظيره الأوكراني دعم كييف عسكريا

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد لنظيره الأوكراني رفع الدعم العسكري المقدم إلى كييف.

وفي سياق متصل، أكد البنتاجون أن ماريوبول مازالت متنازع عليها والأوكرانيون يقاومون ويدافعون عنها حتى اللحظة، حسب قوله.

أنباء زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا تتجاهل التحذيرات الروسية

وتأتي أنباء زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، رغم التحذيرات الروسية المتكررة، والتي جاء آخرها على لسان السفير الروسي في واشنطن، من أن ارسال أسلحة غربية إلى أوكرانيا يهدد بنزاع مباشر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.