إحباط محاولة عنصر إجرامي في تدوير «حشيش» بقيمة تخطت 5 ملايين جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط «أحد العناصر الإجرامية -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية» تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش، متخذا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

استمرار جهود وزارة الداخلية

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني- الأمن العام- الأمن المركزي»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه.

ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة

وأسفرت أعمال التفتيش، عن:

- ضبط عدد 370 طربة لمخدرالحشيش وزنت 92.500 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام.

- عدد من الأقراص المخدرة.

- الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع.

- مبلغ مالي وهاتف محمول.

يذكر أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت (5.600.000 ) خمسة ملايين وستمائة ألف جنيه تقريبا.

بمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.