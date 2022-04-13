ضبط منتحل صفة يدير مركز علاج طبيعي بدمياط

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط، من ضبط مركز علاج طبيعي بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، يدار بواسطة منتحل لصفة طبيب علاج طبيعي، إذ كان المذكور يمارس عمله بالمركز، في ما يخص التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.

غلق وتشميع المركز

وأغلقت اللجنة وشمعت المركز، واتخذت الإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة.

قادت تلك الحملة، الدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر وأعضاء العلاج الحر بإدارة دمياط، بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، حفاظا على صحة المواطنين.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط، تلقت شكاوى عديدة من قيام أحد الاشخاص بإدارة مركزا للعلاج الطبيعى وتقديم وصفات وروشتات طبية للمواطنين.

دورة تدريبية للمسؤولين عن نوادي المرأة

وفى سياق متصل ،قامت ادارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة بدمياط بعمل دورة تدريبية للمسؤولين عن نوادي المرأة التابعة للادارة والمنتشرة بجميع الوحدات والمراكز الطبية بجميع انحاء المحافظة.

وتضمن التدريب كيفية تمكين المرأة اقتصاديا وكيفية عمل مشروع صغير خاص بها والخطوات التي يتم بها عمل المشاريع الصغيرة وذلك بالإضافة الى إعداد المرأة للحياة الزوجية والإهتمام بصحة الأسرة ورفاهيتها .

ياتي ذلك بالإضافة الى خدمات تنظيم الأسرة التي تقدمها الإدارة حيث تمكنت الإدارة من تقديم خدماتها الى 69948 منتفعة خلال الربع الاول من عام 2022 وذلك في إطار خطة مديرية الصحة بدمياط للإهتمام بالمرأة والطفل .

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وطبقا للخطة العاملة للدولة المصرية التي تخص تمكين المرأه ومنحها فرص اقتصادية والى جانب الدور الصحى الذي تقوم به ادارة تنظيم الاسرة بقياده الدكتورة أمل درة.