الآلات الشعبية تبهر حضور ليالي رمضان الثقافية بالسويس

أبهرت فرقة الآلات الشعبية، الحضور، خلال الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، لليوم الخامس على التوالي، المقرر تقديم أعمالها حتى 26 إبريل الجاري، ومستمرة في أداء أغنيات التراث، التي يعشقها أبناء السويس، ويسعون دائما للحفاظ على الهوية الفنية، عن طريق الاحتفاظ بالتراث الفني الشعبي.

عرض أغنيات التراث الدينية والوطنية

شهدت الليلة الخامسة من ليالي رمضان الثقافية، التى يقيمها فرع ثقافة السويس، تقديم عرضا فنيا لفرقة ثقافة السويس للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية، إذ أبهرت الحضور بالأغاني التراثية الجميلة، التى أدخلت البهجة والفرحة إلى قلوب الحضور.

ثقافة كبريت تقدم فقرة إنشاد متميز وأمسيات شعرية

قدمت القافلة الثقافية بقرية كبريت، فاصل من الإنشاد الدينى للمنشد الديني الفنان أحمد حجازي، الذي استحضر روحانيات الذكر في اغانية وملء الأجواء بالروحانيات المتميزة والجميلة، كما شهدت الليلة الخامسة، عمل الحلقات الأدبية والأمسيات الشعرية، إذ أقام شعراء وأدباء السويس، أمسية شعرية بقصر ثقافة السويس، للشاعر المتميز علي الراوي، والشاعر عبود حداد بعنوان ليالي رمضان.