تفاصيل صرف مرتبات أبريل 2022 بالعلاوة الدورية.. نهاية الأسبوع المقبل

يستعد قرابة 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، لصرف مرتبات أبريل 2022، نهاية الأسبوع المقبل، متضمنةً الزيادة السنوية المقررة من جانب وزارة المالية، والتي تم تبكيرها لتكون ضمن مرتبات أبريل 2022 بدلاً من الموعد السنوي المقرر في يوليو 2022، حيث سيتم صرف مرتبات أبريل 2022 لـ33 وزارة وهيئة ومصلحة اعتباراً من الأربعاء المقبل 20 أبريل، ولمدة 4 أيام، بالإضافة إلى يومين إضافيين لمن تخلف عن الصرف.

مرتبات أبريل 2022

عملية صرف مرتبات أبريل 2022 لها ما يميزها هذا الشهر بشكل غير مسبوق، بحسب مسئول حكومي قال لـ«الوطن» إن عملية صرف مرتبات أبريل 2022 ستتضمن الزيادة السنوية المتضمنة للعلاوات الدورية سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور لتكون 2700 جنيه بدلاً من 2400، على أن يطبق أيضاً الحد الأدنى لأول مرة على موظفي شركات قطاع الأعمال، فضلاً عن رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفاً لـ30 ألف جنيه.

المرتبات حتى 30 ألف معفاة من الضريبة

وأضاف المسئول، أن الفئة التي كانت تتلقى رواتباً سنوية بإجمالي من 25 حتى 30 ألف جنيه كانت خاضعة للضريبة، قبل قرار رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفاً، لتصبح بذلك هذه الفئة معفاة تماماً من دفع أي ضرائب كانت تدفعها في السابق، وبالتالي زيادة مرتباتهم بنسبة 10% كانت تُسدد لمصلحة الضرائب.

زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه

وبحسب قرار رئيس الوزراء، رقم 1455 لسنة 2021، سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 لـ2700 جنيه، ليصبح أقل أجر داخل الجهاز الإداري للدولة لموظفي الدرجة السادسة 2700 جنيه، ويصل إلى 8700 جنيه للدرجة الممتازة.

علاوة دورية 8% و15%

وتتضمن الحزمة المالية في مرتبات أبريل 2022، 8% علاوة دورية من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا ودون حد أقصى للعلاوة، بالإضافة إلى 15% علاوة دورية من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون بحد أدنى أيضًا 100 جنيه شهريًا.

صرف المرتبات دون رسوم الـATM

وستتلقى البنوك العاملة في السوق المحلية، مرتبات أبريل 2022، تمهيداً لبدء عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في محافظات الجمهورية، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 أبريل 2022 ولمدة 4 أيام، بالإضافة إلي يومين آخرين لمن تخلف عن الصرف، كما يمكن الصرف من أي ماكينة صراف آلي دون رسوم.