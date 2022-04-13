موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة القليوبية

ساعات تفصلنا عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء، في محافظة القليوبية، في الثلث الثاني للشهر الكريم، والمعروف باوسطه مغفرة، وهي أيام لها فضل كبير في مغفرة الذنوب، وعلى الصائم أن ينتهزها في كثرة الدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم

ويحل وفق الامساكية الرمضانية لمحافظة القليوبية، موعد المغرب في اليوم الـ12 من رمضان، الساعة 06:21، وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها، ليبدأ المسلمون إفطارهم عقب الأذان مباشرة، ويؤدون صلاة المغرب، وبعدها صلاة العشاء والتراويح.

مواقيت الصلاة 12 رمضان

وبحسب إمساكية شهر رمضان فيتحدد موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في 12 رمضان كالتالي:

الفجر 04:00 ص

الشروق 05:31 ص

والظهر يكون الساعة 11:56 ص

وأذان العصر الساعة 3:31 م

ويكون موعد إفطار اليوم الـ12 من رمضان في تمام الساعة 6:21.

بينما تؤذن صلاة العشاء عند الساعة 7:42، إذ تقام الصلاة في موعدها المخصص بعد أذان العشاء، بمدة 10 دقائق فقط، ثم تبدأ صلاة التراويح بعدها، على أن يكون درس الموعظة عبارة عن الرد على أسئلة المصلين من رواد المسجد، أو ما يشغل بالهم عن أساسيات الصلوات والزكاة والفرائض وكيفية أداء الصلوات الفائتة، وحكم الصوم والإفطار ومتطلبات الشهر الكريم، والفرق بين الزكاة والصدقة.

وحددت مديرية أوقاف القليوبية في بيان لها، أن مدة صلاة التراويح نصف ساعة على أن يتخللها درس موعظة ما بين الـ4 ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى، تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.