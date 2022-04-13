توفيق عبد الحميد يدافع عن ريهام حجاج: «ملهاش علاقة بقرار اعتزالي»

برأ الفنان القدير توفيق عبد الحميد، الفنانة ريهام حجاج، بأنها ليست السبب في قرار اعتزاله، بعد الشائعات التي طالتها بأنها السبب في ذلك، واتهامها بتدخلها في المشاهد التي تجمعهما سويًا في مسلسل يوتيرن بالحذف أو الإضافة، وشكوته مرارًا وتكرارًا لمخرج العمل سامح عبد العزيز الذي لم يحرك ساكنًا.

ريهام حجاج ليست المقصودة

وكتب توفيق عبد الحميد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «صدقًا ريهام حجاج ليست المقصودة ببوست الاعتزال، أنا تعاملت معها كابنتي وستظل بالنسبة لي ابنتي حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا».

يعتزل التمثيل لأسباب صحية

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، قد فاجأ جمهوره ومتابعيه في الساعات الماضية، باتجاهه إلى اعتزال التمثيل نهائيًا، وذلك بعد انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل يوتيرن، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتكهن رواد السوشيال ميديا بأن السبب يرجع لوجود أزمة مع بطلة المسلسل ريهام حجاج.

واضطر إلى كتابة منشور آخر عبر حسابه بـ «فيس بوك»، ليدافع عن ريهام حجاج، وتأكيده أنها مثل ابنته وأن اعتزاله لأسباب صحية بحتة، وبدورها أعادت «ريهام» تداول هذا المنشور عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وعلقت بقولها: «أستاذ توفيق طول التصوير صاحبي وأبويا سواء أدام الكاميرا أو وراها، ربنا يديله الصحة والعافية وطولة العمر ويفضل يمتعنا بأدواره ويشفيه و يعافيه».

واستطردت بقولها: «شكرًا لزمايلي اللي هما في الحقيقة إخواتي على ردهم وتوضيحهم، وأرجو من الناس المحترمة كفاية إشاعات ونراعي الحرمانية خصوصًا إننا في شهر رمضان الكريم».