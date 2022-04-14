سقوط قاتل زوجته وحماه في أول أيام رمضان بالإسماعيلية بعد هروب 13 يوماً

تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، اليوم الخميس، من القبض على المتهم بقتل زوجته ووالدها في أول أيام شهر رمضان المبارك، بسبب خلافات بينهما، وذلك بعد هروبه لمدة 13 يوماً.

رصد المتهم داخل مزرعة بمركز الإسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإلقاء القبض على المتهم «خلاف خليفة عبد النعيم علي»، 42 سنة، مقيم بمنطقة «الحكر»، بدائرة قسم ثاني الإسماعيلية، المتهم بقتل زوجته ووالدها في أول يوم من شهر رمضان.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمركز الإسماعيلية من رصد تحركات المتهم، وتنقله بين أكثر من مكان على مدار الأيام الـ13 الماضية، إلى أن نجحت حملة مكبرة، بمشاركة النقيب سيد نصر الله، والنقيب مصطفى العدوي، والنقيب ملهم البلتاجي، والنقيب بدر عليان، في تتبع المتهم، وإلقاء القبض عليه في إحدى المزارع التابعة لمركز الإسماعيلية.

تفاصيل جريمة أول أيام رمضان

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بقتل زوجته ووالدها في المحل الخاص به، بمنزله في الساعات الأولى من أول أيام شهر رمضان المبارك، وأفاد أفراد من الأسرة بأنه صعد إلى الطابق الرابع، واعتدى على زوجته بطعنها في البطن، والصدر عدة طعنات، نقلت على أثرها إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أنها توفيت متأثرة بإصاباتها.

وقالت والدة المجني عليها في تصريحات لـ«الوطن» إن المتهم كان على خلافات مع زوجته، وقرر ترك المنزل منذ فترة طويلة، وعاد وطلب منها العودة إلى بيت الزوجية، الا انها رفضت ولجأت إلى المحكمة وطلبت الخلع.

المتهم هدد المجني عليها قبل مقتلها بيوم

وأشارت إلى أن المتهم حضر قبل الواقعة بيوم، وهدد بقتلها هي وكل أفراد الأسرة قائلةً: «حضر صباح أول يوم رمضان، وقتل زوجي أثناء الصلاة، وصعد وحاول يقتل بنتي بدم بارد، ولم يراعي الشهر الكريم».

وقالت إن المتهم كان يحمل كمية من المواد المشتعلة في يديه، وهدد بإشعال النيران في المنزل بالكامل، حال تعرض أي شخص له، مطالبة بسرعة تقديمه إلى المحاكمة العاجلة، والقصاص لزوجها وابنته.