تناول السحور في وقت متأخرمن ليل شهر رمضان وقبيل أذان الفجر تحديدا، من السنن الفعلية التي نقلها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يحرص عليه كثير من الصائمين، لذا يبحث الأشخاص عن موعد السحور يوميا، ويزداد البحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت 15 رمضان في دمياط، استعدادا لتناول وجبة السحور وأداء صلاة الفجر، وبدء يوم جديد في الشهر الفضيل.

ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و51 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور عند الساعة 1:31 صباحا، وموعد الإمساك في الساعة 3:31 صباحا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:51 صباحًا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 15 رمضان في دمياط

ويحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت 15 رمضان في دمياط، من أجل الامتناع عن الطعام والشراب.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت 15 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط السبت 15 رمضان

- موعد أذان الفجر 3:51 صباحًا.

- وقت الشروق 5.24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:22 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة السبت 16 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 3:56 صباحًا.

- وقت الشروق 5:27 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:44 مساءً.