في الحلقة الـ14 من جزيرة غمام.. خطة العايقة وخلدون تفشل أمام الباشا

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل جزيرة غمام أحداثا مهمة، فالحاج عجمي الذي يلعب دوره النجم رياض الخولي، بدأ يتحدث عن الخديوي أنه لا يأكل مع أي شخص ولا حتى زوجته أو والدته، موضحا أن الذي يأكل معه فقط هو أمين سره، ويعتبر أن الأشخاص القادرين على تنفيذ رغباته في الوقت الحالي هو خلدون والذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي والعايقة والتي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين.

أما عرفات والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين فيظهر فى مسلسل جزيرة غمام وهو يسير على الشاطئ بينما يتحدث للأطفال عن السفينة التي تسير بمحاذاة الشاطئ ويبدو عليه الحزن.

ثم يظهر الحاج عجمي وهو يتحدث إلى خلدون والعايقة «مي عز الدين» ويوضح لهم أن المطلوب منهم مهم جدا، وأن هذا الطلب مقدم لشخص قريب من الخديوي فإذا لم يستطيعا القيام به عليهم الإعلان مبكرا والانصراف لأن الفشل خطر عليهم بقوله: «ده واد عم الخديوي يعنى تطير فيها رقاب» بينما رد عليه خلدون بقوله: «ده علم يا حاج عجمى موروث من قديم الأزل أبا عن جد»، وأعلن خلدون أنه له طلب إذا نجح في تحقيق المراد وهو ليس مال بل بيت يجمعه مع العايقة بجانب البحر.

ولكن الحاج عجمي أعلن أنهما إذا نجحا فى تحقيق مطلب قريب الخديوي وقتها سيسمح لهما بالبقاء فى البلد مزيدا من الوقت ولن يطردهم.

ثم اجتمع خلدون والعايقة والحاج عجمي مع الباشا، وبدأت العايقة فى فرش أدواتها على المائدة أمام الباشا، وبدأ خلدون يفسر بأن الباشا: «خيال ويحب الفرس، وأنه مظلوم فى عيلته كثيرا رغم إخلاصه، يقربوا غيرك وينكروا خيرك مع أنك حبيب الكل ياباشا بس حازم».

فشل خطة خلدون والعايقة أمام الباشا

ولكن يظهر فى المسلسل أن خطتهم فشلت أمام الباشا، حيث تستمر العايقة في إلقاء الودع على الطاولة، وهى تقول: «الوش زى البدر والقلب أصفى من الحليب والعين تحفظ السر واليد من حديد، محتار يا باشا والحيرة للأكابر»، ثم يسألهم الباشا: «تفتكروا أنا عايز إيه»، فيجاوب خلدون: «سر يا كبير ميتحكيش، خديو مصر متهدد ومين أحق بالحكم بعده»، ليخبرهم الباشا أنهم لم يعرفوا السر المطلوب ويطلب منهم الانصراف بقوله: «بتعرفوا تقروا بس فى الضلمة، كلامك لم يصل لقلبي انصرفوا».