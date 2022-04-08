إصابة شاب وزوجته بعد انقلاب سيارتهما بطريق العريش شمال سيناء

تعرضت سيارة أحد الشباب من أبناء العريش، لحادث مساء اليوم بمنطقة السادات شرق بئر العبد بشمال سيناء، إذ انقلبت السيارة التي كان يقودها شاب وزوجته ليجرى نقلهما إلى المستشفى.

وقال شهود عيان من أهالي بئر العبد لـ«الوطن»، إنه جرى نقل شابا يدعى أسامة فداوى وزوجته، إلى نقطة إسعاف بئر العبد تمهيدا تحويلهما إلى المستشفى العام، بعد إخراجهما من سياراتهما الملاكي التي تعرضت للانقلاب بجانب الطريق.

حالة المصابين مطمئنة وتم إبلاغ نقطة الشرطة بالمكان

وأضاف الشهود، أن حالة الشخص وزوجته مطمئنة، ولكن تم نقلها إلى نقطة الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية وتلقي العلاج، ومعرفة أسباب الحادث.

وأبلغ عدد من أهالى بئر العبد، نقطة شرطة المدينة بالحادث، للتحقيق في الواقعة ومعرفة أسباب الحادثة وسحب السيارة من الرمال، بعد خروجها من الطريق الرئيسي الساحلي بين العريش وبئر العبد بشمال سيناء.

انقلاب شاحنة تحمل طوب على سيارة ملاكي

يذكر أن وقع حادث سير، أمس على الطريق الداخلي لمدينة العريش، القريب من شارع الخزان، المؤدي إلى شارع البحر، إذ انقلبت سيارة نقل كبيرة تحمل طوب، على سيارة ملاكي تسير في نفس الإتجاه، ما تسبب في انقلاب الشاحنة وتحطم أجزاء من السيارة الملاكي، دون وقوع إصابات بشرية.

وحضرت شرطة المرور إلى مكان الحادث، وذلك لعمل المعاينة الأولية والوقوف على أسباب انقلاب السيارة والخسائر التي وقعت بالجانبين، فيما فتحت قوات الشرطة تحقيقا في الواقعة وتم كتابة محضر رسمي وأخذ أقوال شهود العيان وسائقي السيارتين.