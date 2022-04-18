يهتم الكثيرون بالدخول على محركات البحث لمعرفة موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 17 رمضان في محافظة القليوبية، لأداء الصلاة في أوقاتها، وتناول الإفطار مع إعلان نهاية اليوم السابع عشر من صيام الشهر الكريم، والذي ينتظره المسلمون في كل بقاع العالم كل عام.

وتحرص «الوطن» على نشر موعد الإفطار وأذان المغرب، إيذانا بانقضاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان في القليوبية، بحسب إمساكية شهر رمضان وموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة والتي تنشر مواقيت الصلوات الخمس كل يوم.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 17 رمضان في محافظة القليوبية

وبحسب إمساكية رمضان في القليوبية، فإن عدد ساعات الصوم في اليوم 17 رمضان تصل إلى 14 ساعة و51 دقيقة، ويحل موعد الإفطار في هذا اليوم في الساعة 06:24 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

وتتحدد مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 17 رمضان في محافظة القليوبية وفق إمساكية رمضان كالتالي:

- صلاة الفجر الساعة 03:53 صباحا

- الشروق الساعة 05:25 صباحا

- أذان الظهر الساعة 11:55 صباحا

- العصر الساعة 03:30 مساء

- المغرب الساعة 06:24 مساء

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:47 مساء، وبعدها يؤدي المسلمون صلاة العشاء ثم صلاة التراويح، حيث تشهد المساجد علي مستوي القليوبية توافد الالاف من المصلين لأداء القيام وسط تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحددت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أن مدة صلاة التراويح نصف ساعة، يتخللها درس موعظة بين الأربع ركعات الأولى والأربع ركعات الثانية لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى، تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.