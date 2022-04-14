موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس محافظة القليوبية 13 رمضان

يهتم أهالي ومواطني محافظة القليوبية، بمعرفة موعد السحور وأذان الفجر اليوم 13 رمضان في محافظة القليوبية، لما له من أهمية كبرى خاصة الصائمين، إذ تتزايد عمليات البحث عن الموعد عبر موقع البحث الشهير جوجل، وعبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة موعد الأذان وموعد أذان الفجر بالأقليم، لبدء صيام اليوم الثالث عشر من رمضان.

موعد أذان الفجر

تحدد موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية، ومواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 من شهر رمضان المبارك الموافق 14 من ابريل 2022، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك والهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ تحظى عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، عن موعد أذان الفجر والسحور في القليوبية، بأهمية كبيرة لدى مواطنى محافظة القليوبية، وتصل عدد ساعات الصيام في يوم الخميس من رمضان إلى ما يقرب من 14 ساعة و40 دقيقة، تبدأ من الرابعة فجرا تقريبا، حتى السادسة والثلث مساء.

مواقيت الصلاة القليوبية

«الوطن» تنشر موعد السحور والإمساك عن الطعام وأذان الفجر مواقيت الصلاة محافظة القليوبية بشكل يومي، ويمسك المواطنون عن الطعام فجر اليوم الخميس 13 رمضان في القليوبية الساعة 03:40 ص.

فيما يؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:59 ص.

الشروق الساعة 5:29 ص.

أذان الظهر الساعة 11:55 ص

ويؤذن للعصر الساعة 3:31 م

وفى تمام الساعة 6:21 م يؤذن لصلاة المغرب إيذانا بتناول طعام الافطار

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:42 م وبعدها يؤدي المسلمون صلاة التراويح حيث تشهد المساجد علي مستوي القليوبية توافد الالاف من المصلين لأداء القيام وسط تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.