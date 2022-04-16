موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة القليوبية 15 رمضان

يحرص الكثيرون على معرفة موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة القليوبية، خاصة في شهر رمضان المبارك، تقربًا لله عز وجل، وحرصًا على طاعته، إذ أنّ الصلاة عماد الدين، لذلك يتابع الجميع بشدة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم 15 من رمضان الموافق 16 من أبريل 2021.

«الوطن» تستعرض موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة القليوبية، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، حيث سيكون موعد أذان الفجر في الساعة 03:56 صباحًا، ليُعلن بذلك بداية صوم اليوم الخامس عشر من رمضان.

موعد أذان الفجر السبت

وبخلاف البحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة القليوبية، والموافق 15 رمضان، من المنتظر أن تصل عدد ساعات الصيام إلى ما يقرب 14 ساعة و42 دقيقة، تنتهي مع رفع أذان المغرب.

مواقيت الصلاة السبت

وتتحدد مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 رمضان في محافظة القليوبية، وفق إمساكية رمضان، كالتالي:

- صلاة الفجر الساعة 03:56 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 05:27 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

- أذان العصر الساعة 03:30 مساءً.

- يُرفع أذان المغرب في الساعة 06:23 مساءً.

- يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 07:44 مساءً.

وبعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء، يؤدي المسلمون صلاة التراويح، إذ تشهد المساجد علي مستوي القليوبية توافد المئات من المصلين لأداء الصلوات المختلفة في الشهر الكريم، وسط تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.