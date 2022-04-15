يتحدد موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة محافظة القليوبية 14 رمضان، بحسب الموقع الرسمى للهيئة المصرية العامة للمساحة، وإمساكية شهر رمضان المبارك، إذ يهتم أهالي ومواطني القليوبية، بمعرفة موعد الإفطار وأذان المغرب، لما له من أهمية كبرى خاصة الصائمين، إذ تتزايد عمليات البحث عن الموعد عبر موقع المحرك العالمي جوجل، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

موعد إفطار الجمعة

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة في القليوبية 14 رمضان، الموافق 15 من أبريل، إذ يؤذن للمغرب إيذانا بتناول طعام الإفطار الساعة 06:23م.

وتصل عدد ساعات الصيام في يوم الجمعة 14 من رمضان إلى ما يقرب 14 ساعة 40 دقيقة، تنتهي مع أذان المغرب اليوم.

مواقيت الصلاة الجمعة

وتتحدد مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 رمضان في محافظة القليوبية كالتالى:

صلاة الفجر الساعة 03:57 ص

الشروق الساعة 05:27 ص

أذان الظهر الساعة 11:55 ص

العصر الساعة 03:30 م

ويؤذن المغرب في الساعة 06:23م

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:44 م وبعدها يؤدي المسلمون صلاة التراويح وبعدها يؤدي المسلمون صلاة التراويح حيث تشهد المساجد علي مستوي القليوبية توافد الالاف من المصلين لأداء القيام وسط تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية يحرصون على أداء صلاة التراويح في جماعة بالمساجد يومياً حيث يتناولون الإفطار ويصلون المغرب ثم يهرعون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح.