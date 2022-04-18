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مصدر: تحرير 2500 محضر تمويني في حملات مكثفة على الأسواق بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
09:29 ص | الإثنين 18 أبريل 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تواصل مديرية التموين في محافظة المنوفية، حملاتها المكثفة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، خاصة منذ موجة غلاء الأسعار مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الحملات المتتالية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة في ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل المخازن والمحال التجارية والأسواق.

ضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التموين في المنوفية، أن الحملات تمكنت من ضبط مئات الأطنان من المواد الغذائية التي كان يقوم التجار باحتكارها بهدف زيادة أسعارها في السوق، شملت الأرز والسكر والدقيق والمكرونة والزيت وكميات أخرى من مواد متنوعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، تحرير أكثر من 2500 محضر تمويني متنوع منذ بدء الحملات المكثفة لضبط الأسعار في الأسواق ومنع استغلال التجار للمواطنين، موضحا أن الحملات مستمرة بدون توقف لحين السيطرة علي الأسواق ومنع الاستغلال من قبل التجار من خلال احتكارهم المواد الغذائية لرفع اسعارها غي الأسواق.

استمرار الحملات على الأسواق بالمنوفية

وتابع، بأن الحملات التموينية تُجرى في جميع قري ومدن محافظة المنوفية من خلال مسؤولي الإدارات التموينية المختلفة، حيث يتم التفتيش علي المحال التجارية، وكذلك الأسواق في المدن والقري، فضلا عن حملات مكثفة علي مخابز العيش البلدي.

وأكد المصدر، شن حملات مكبرة من خلال تعاون كل الجهات مثل مجالس المدن والوحدات المحلية، والطب البيطري، ومديرية الصحة، فضلا عن تواجد قوات أمنية في الحملات بشكل مستمر، موجها الشكر لكل من يشارك في الحملات لضبط الأسعار.

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