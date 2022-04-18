يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 17 والقنوات الناقلة له، لمعرفة مصير عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، وميس زهرة، مديرة المدرسة، وتجسّد دورها لبلبة، بعد إلقاء القبض عليهما داخل أحد الملاهي الليلية.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 17

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 17 والقنوات الناقلة، بالإضافة لمنصة Watch it الإلكترونية، إذ يتم عرضه على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 4:15 فجرًا، بينما الإعادة الثانية الساعة 8 صباحًا.

عرض مسلسل دايما عامر على منصة watch it

ومن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 17 والقنوات الناقلة، عبر شاشة قناة ON الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:55 صباحًا.

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 16

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 16، توصل عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي، للطالب الذي تسبب في تسريب امتحان مادة الرياضيات، وعلم بتواجده بصحبة زملاءه داخل ديسكو، وذهب إليه متنكرًا بصحبة ميس زهرة التي تنكرت في ملابس شبابية جريئة، وذلك بعد تهديد مستر أبو الوفا صاحب المدرسة بإغلاقها للتخلص من مشاكلها.

وأثناء تواجدهما في الديسكو، حاول بودي جارد المكان الاعتداء على عامر عبدالرازق، بعد إصراره على اصطحاب الطلاب خارج المكان، وفي وسط الخناقة، داهم رجال الشرطة المكان، واستطاع الطلاب الثلاثة الهروب، فيما تم القبض على عامر وميس زهرة.