إصابة سائق ومرافقه بحادث سير في دار السلام بسوهاج

أصيب سائق ومرافقة بحادث سير بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة ووقوع الحادث.

الإخطار الأمني وبلاغ الواقعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بانقلاب سيارة ووقوع مصابين بناحية دائرة مركز دار السلام في محافظة سوهاج.

سبب الحادث اختلال عجلة القيادة

وبانتقال قوة بحث جنائي من مركز شرطة دار السلام، تحت إشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، تبين أنه أثناء قيادة المدعو «محمد ا ح»، 26 عاما، سائق، ويقيم بناحية دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي لمستشفى دار السلام المركزي، حيث نقل المصاب إليه لإسعافه.

إصابة مرافق السائق بكسور وارتجاج

وأصيب مرافق السائق «هشام س م»، 20 عاما، طالب ويقيم بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي لمستشفى دار السلام المركزي، حيث نقل المصاب إليه لإسعافه.

وبسؤال المصابين، أفاد قائد السيارة أنه في أثناء سيرة على طريق مركز دار السلام سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها ما أدى لانقلاب السيارة.

وجرى نفي ىوجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.