عاجل.. سقوط عجلة من البوجي الخلفي لعربة قطار «القاهرة - المنصورة»

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه أثناء دخول قطار رقم 383 بحوش محطة مشتول السوق سقطت عجلة من البوجي الخلفي لإحدي عربات القطار، دون وقوع أى أصابات أو وفيات، وفي الساعة 13.10 تم ترك العربة بعد نقل الركاب بالعربات الأخري وقيام القطار إلي محطة الزقازيق وضم عربة بدل منها.

استكمال رحلة قطار القاهرة إلى المنصورة

وقالت السكة الحديد، في بيان عاجل لها، إنّ القطار استكمال رحلته إلى محطة المنصورة، وعلى الفور تم تحريك معدات الرفع لإعادة العربة إلى مسار القطارالطبيعي ومعرفة أسباب السقوط، وسرعة عودة حركة سير القطارات على الخط لطبيعتها.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

وقدمت هية السكة الحديد، اعتذارها للركاب عن التأخير الذي حدث، مؤكدة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.