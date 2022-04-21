تشغيل القطارات الإسبانية تجريبيا بعد وصول الجرار الأمريكي في مايو 2022

أعلنت هيئة السكة الحديد، إدخال الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة، والتي جرى استلامها الشهر الماضي، والمكونة من 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة «باور» وجرار مجتمعة في قطار، ورش الصيانة، لبدء تركيبه، موضحة أنّ القطار «التالجو» الإسباني سيقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، علاوة على تنفيذ إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا، بالمحطات وعربات القطارات.

وصول أول جرار أمريكي لميناء الإسكندرية

واستقبل ميناء الإسكندرية أول جرار أمريكي تورده شركة «بي آر إل» الأمريكية ضمن الجرارات المتعاقد عليها مع هيئة السكة الحديد، لجر القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة التي توردها شركة «تالجو»، والتي سيتم بدء تشغيلها تجريبيا مايو المقبل، على قضبان السكة الحديد دون تحميل ركاب، للتأكد من سلامتها الفنية قبل تشغيلها بشكل رسمي أمام الركاب.

تشغيل القطارات الإسبانية على خطوط بحري وقبلي

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنّ القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة، سيتم تشغيلها على خطوط بحري وقبلي، إذ ستقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرًا إلى أنّه سيتم إدراج القطارات الجديدة ضمن جداول التشغيل اليومي بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 3 أشهر، موضحا أنّ قطارات السكة الحديد تنقل نحو 360 مليون راكبا سنويًا بواقع مليون راكب يوميا.

الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية تصل في يونيو 2022

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة سيتم توريدها خلال شهر يونيو المقبل، مؤكدا أنّ عدد القطارات الإسبانية هو 7، والهيئة تواصل العمل على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، فضلا عن تحديث نظم كهربة الإشارات على طول السكة، للقضاء على ظاهرة حوادث القطارات وتأخيرها.

لا تتوجد قطارات قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد

وفي ذات السياق، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمة متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وجميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد جديدة وأخرى محدثة، كما لا يوجد أي قطار قديم يعمل على القضبان، مطالبًا الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية، داخل المحطات وعربات القطارات بسبب تفشي فيروس كورونا.