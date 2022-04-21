خطوات ورابط الاستعلام عن التسويات بالرقم القومي للموظفين.. تعرف عليها

عمليات بحث عدة، شهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، حول رابط الاستعلام عن التسويات بالرقم القومي للموظفين، حيث يبحث عدد كبير من الموظفين، عن رابط وخطوات الاستعلام عن التسويات بالرقم القومي للموظفين.

رابط الاستعلام عن التسويات بالرقم القومي للموظفين

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات ورابط الاستعلام عن التسويات بالرقم القومي للموظفين، حيث يمكن للموظفين الاستعلام عن التسويات والترقية، من خلال زيارة رابط الاستعلام عن التسويات بالقرم القومي للموظفين، عبر هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن التسويات بالرقم القومي للموظفين

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن التسويات للموظفين، من خلال زيارة رابط الاستعلام عن التسويات بالرقم القومي للموظفين.

2- بعد الدخول على الرابط، قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، والمكون من 14 رقم.

3- قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

4- قم بإدخال البيانات الوظيفية، بدقة جيدة، والتي تتمثل فى: «المجموعة الوظيفية الذي يقع في نطاقها الباحث عن الاستعلام، الدرجة المالية المندرج تحتها الموظف المرشح للترقية، تاريخ الحصول على الدرجة المالية».

5- وأخيرا قم بالضغط على أيقونة «بحث» وانتظر التحميل.

جدير بالذكر أن رابط الاستعلام عن التسويات بالرقم القومي للموظفين، يأتي فى إطار التسهيلات التي يتيحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال إمكانية الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالرقم القومي، والحصول على ردود صحيحة وواضحة، بالإضافة إلى طرح الاستفسارات عن أي شيء يتعلق بالتسويات، وكل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني.

ويعد أيضا رابط الاستعلام عن التسويات بالرقم القومي للموظفين، واحدة من الروابط، التي أتاحتها معظم المؤسسات والمصالح الحكومية، للتسهيل على المواطنين عملية الحصول على خدماتهم، من داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية.