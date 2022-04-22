السيسي يباغت مسؤول على تطوير طريق السويس: «هنخلص أمتة؟»

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد المسؤولين عن مشروع تطوير طريق السوس عن الانتهاء منه، قائلا: «احنا خلصنا ده كله عدا الجزء الأسمنتي، يعني انت عملت الطريق الرئيسي لكن طريق الخدمة لسة شغالين فيها، احنا هنخلص أمته؟».

ورد المسؤول على الرئيس السيسي خلال تفقده أعمال التطوير على امتداد طريق السويس، اليوم الجمعة، أنه جار الانتهاء من الأعمال السطحية بالكامل في الطريق الرئيسي في نهاية الأسبوع المقبل ويكون جاهز للافتتاح قبل العيد، وبالنسبة لطريق الخدمة اتجاه القادم من القاهرة للسويس افتتاحه في 30 يونيو والاتجاه القادم من السويس للقاهرة خلال شهر أغسطس.