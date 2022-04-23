أشهر البرامج في رمضان زمان.. «الكاميرا الخفية» و«بدون مونتاج»

من أكثر الأشياء التي كانت تميز شهر رمضان قديمًا، البرامج الشهيرة التي تعلق بها الجمهور وكانت جزءًا من الطقوس اليومية في الشهر الكريم، مثل الكاميرا الخفية التي كان يقدمها الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس ومن بعده الفنان إبراهيم نصر، وبرنامج «بدون مونتاج» و«يا تلفزيون يا».

«الكاميرا الخفية» وفؤاد المهندس

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، اليوم السبت، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «الكاميرا الخفية وبدون مونتاج .. ذكريات رمضان زمان».

واستعرض التقرير ذكريات رمضان متعددة ومحفورة في النفوس لسنوات طويلة، خاصة برنامج «الكاميرا الخفية» الذي قدمه الفنان فؤاد المهندس ثم استكمله من بعده الفنان إبراهيم نصر، وحقق نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات طويلة، ومن الكاميرا الخفية لبرنامج «بدون مونتاج»، فجيل الثمانينات والتسعينيات بالتأكيد لا ينسون هذا البرنامج، والذي قدمته الإعلامية دينا رامز، ويعرض كواليس المسلسلات التلفزيونية واللقطات الكوميدية التي تقع بين الفنانين.

أما برنامج «حوار صريح جدا جدا» فكان النواة الأولى لبرامج «الهارد توك شو» المنتشر حاليا، ومن خلاله طُرحت أسئلة جريئة على الضيوف وكانت تقدمه الإعلامية منى الحسيني.

كاريكاتير رمسيس زخاري في «يا تلفزيون يا»

ومن أشهر البرامج أيضا «يا تلفزيون يا»، الذي ارتبط بشهر رمضان على مدار أكثر من 20 عاما، وقدمه فنان الكاريكاتير الشهير رمسيس زخاري، والذي اعتمد البرنامج على دمج الحوار بالكاريكاتير، حيث يجري رمسيس حوارًا مع الضيف مع رسم صورة كاريكاتيرية له تعبر عن بعض المواقف التي يتذكرها.

ونجح «رمسيس» في استضافة جميع النجوم والنجمات وإجراء حوارات ممتعة معهم وعن حياتهم الخاصة وأسرهم وأطفالهم وهو ما ساعد على تعلق المصريين بالبرنامج الذي تطور عامًا بعد الآخر، لأنهم على علم بأنهم سيتعرفون على الجوانب الخاصة بحياة نجومهم المفضلين.