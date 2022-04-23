إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بشارع كوزو بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مستشفى إدكو يستقبل المصابين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع مشاجرة بشارع كوزو بمدينة إدكو، وذلك إثر خلافات على الجيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في المشاجرة

بالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين إصابة كل من «إبراهيم محمد محمد» 45 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، «محمد محمد مرسي» 35 سنة، مقيم إدكو ومصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، «محمد عبدالعزيز محروس» 26 سنة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، «أحمد عبدالعزيز محروس» 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى، «سعد محمود محمد» 19 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكدمات في الظهر، «حسام محمد البنا» 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.