النيابة تصرح بدفن 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث بسوهاج: «رايحين يقضوا العيد» (صور)

اتشحت قرية نجع شمندي التابعة لمحافظة سوهاج بالسواد اليوم، وخرجت عن بكرة أبيها، في موكب مهيب، إذ تجمع الآلاف من أهالي القرية، لوداع 5 أفراد من عائلة عطا الله بالقرية، في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، أثناء عودتهم من القاهرة لقضاء عيد الفطر المبارك.

النيابة تصرح بدفن المتوفيين والاستماع لأقوال المصابين

وكانت النيابة العامة بسوهاج، أمرت بالتصريح بدفن الجثث عقب الحادث، وانتقلت نيابة سوهاج العامة، لسؤال المصابين بمستشفى سوهاج الجامعي.

أقوال المصابين بحادث الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

وجرى سؤال «محمود م ع ا» 30 عاما عامل بناء، مقيم بقرية نجع شمندي بمركز ومحافظة سوهاج، وابنة شقيقته «شيماء ا ف ع» 18 عاما طالبة بالمرحلة الثانوية، أفادا بأنهما أثناء عودتهم من مدينة القاهرة لقضاء عيد الفطر المبارك، وعند مدخل محافظة سوهاج بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم، فوجئوا بسيارة نقل مقطورة تصطدم بهم، وتودي لوقوع الحادث ونفوا الشبهة الجنائية.

قائد سيارة النقل يروي تفاصيل الحادث

وبسؤال قائد السيارة الثانية، أفاد بأنه أثناء سيره بطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها، وفوجئ بسيارة مقابلة لم يستطع مفاداتها، واصطدم بها، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث ووفاة خمس أشخاص

وكانت قد تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد وقوع حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أنه أثناء سير السيارة «سوزوكي- تمناية» قيادة «أحمد ف ع ع» -45 سنة سائق- ويقيم دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالسيارة «نقل بمقطورة» قيادة «هاني ع م ع» -43 سنة سائق- ويقيم أسيوط.

ونتج عن الحادث، وفاة قائد السيارة الأولى، وشقيقه فتحي ف ع ع - 55 سنة ـ عامل، و زوبه م ع ا - 40 سنة ـ ربة منزل، زوجة الأول، وفؤاد ا ف ع - 23 سنة ـ عامل، وكريم ا ف ع - 21 ـ نجلي الأول، وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم من أسرة واحدة.