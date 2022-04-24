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السكة الحديد تبدأ غدا رحلات عيد الفطر 2022.. 116 قطارا إضافيا

تشكيل فرق صيانة لمواجهة الأعطال الطارئة وإجراءات صارمة ضد كورونا

كتب:

توفيق شعبان
12:52 م | الأحد 24 أبريل 2022
أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد، الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر 2022، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وتوفير التذاكر، وزيادة منافذ البيع داخل المحطات الرئيسية، لمنع حدوث زحام من المواطنين داخل صالات المحطات، علاوة على تجهيز قطارات إضافية، لاستيعاب جموع المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، إضافة إلى تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

غدًا.. السكة الحديد تسير أولى رحلات عيد الفطر 2022 

وأكدت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنه سيجري إطلاق أولى رحلات قطارات عيد الفطر 2022، صباح غد الاثنين الموافق 25 إبريل الجاري و24 من شهر رمضان، مشيرة إلى أن الرحلات سوف تستمر حتى يوم 11 مايو المقبل، مع عودة الركاب، موضحة أنه جرى التشديد على جميع القيادات، لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

السكة الحديد: الدفع بـ116 قطارًا إضافية خلال رحلات عيد الفطر 2022

وأوضحت السكة الحديد أنه سيجري تشغيل 116 قطارًا إضافيا خلال رحلات عيد الفطر 2022 ذهابًا وعودة، وتشمل 64 قطارًا مكيفًا و52 قطار تهوية ديناميكية، لافتة إلى أن هناك إجراءات صارمة، سيجري تنفيذها داخل القطارات والمحطات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب المسافرين، منوهة إلى أنه تم تشكيل فرق صيانة ويجري نشرها بجميع المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة، لإصلاحها فورا، لعدم تأخر حركة مسير القطارات.

القطارات ذات تهوية ديناميكية

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد 4 قطارات تهوية ديناميكية يوميًا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

1- قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15، ويعمل يوميًا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

2- قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00، ويعمل يوميًا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

3- قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00، يعمل يوميًا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

القطارات الثالثة المكيفة

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد 4 قطارات ثالثة مكيفة يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

1- قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40، ويعمل يوميًا خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 10/5/2022.

2- قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45، ويعمل يوميًا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.

3- قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55، ويعمل يوميًا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

4- قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20، ويعمل يوميًا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

5- قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17،:و20 يعمل يومي 28 و30/5/2022 فقط، على أن يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022.

6- قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد أسوان / الإسكندرية، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55، ويعمل يومي 29/4/2022 و5/5/2022 فقط على أن ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة.

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