خبراء يقدمون 4 نصائح ذهبية مُربحة لاستثمار «العيدية»

اعتاد المصريون التجهيز للعيد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ومن بين العادات التي يحرص عليها الجميع «العيدية»، وهي عبارة عن أموال نقدية يحصل عليها الأطفال والشباب من كبار السن في العائلة، وقد يحصل الشباب الذين لا يقل عمرهم عن 18 عاما، على آلاف الجنيهات من العيدية التي يتم تجميعها من الوالدين وأقاربهم في العائلة، ما يجعلهم يوفرون مبالغ، يمكنهم استثمار تلك الأموال والحصول منها على عائد كبير.

شراء الذهب

وينصح بعض خبراء المال، الشباب، باستثمار العيد فرصة أمام الشباب الذين يحصلون على عيدية بمبالغ كبيرة، حيث يمكنهم أن يوجهوا بعض الأموال من هذه العيدة إلى الاستثمار في الذهب على سبيل المثال، إذا اجتمعا هؤلاء الشباب وقاموا بشراء الذهب بغرض الاستثمار والحصول على العائد.

شراء أسهم ووثائق صناديق المؤشرات

وأمام الشباب، طرق أخرى لاستثمار ما يدخرونه من أموال العيدية، مثل البورصة التي تشجع الشباب في الوقت الحالي على الاستثمار في الأسهم، حيث توفر مجموعة من المنتجات التي يمكن الاستثمار بها بمبلغ صغيرة، مثل وثائق صناديق المؤشرات، ويمكن شراء وثيقة واحدة بـ50 جنيها فقط، وغيرها من الأسهم التي تتداول بأسعار بين 1 إلى 10 جنيهات فقط، بحسب خبير البورصة محمد الماوي.

فتح حساب توفير بالبريد

ومن بين الأوعية الادخارية، «دفتر توفير البريد» التي أصبحت تقبل أعمار مختلفة من الأطفال والشباب، لاستثمار مدخراتهم وفتح دفتر توفير في البريد، يحصلون منه على عائد شهري ثابت، كما ينصح الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد.

شهادات الادخار

من أبرز الأوعية الادخارية، شهادات الادخار في البنوك، التي وصلت في الوقت الحالي إلى 18% عائد شهري، ما يشجّع على وضع المدخرات في هذه الشهادات للحصول على عائد كبير، كما يقول عبدالمنعم السيد.