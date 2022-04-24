تصريحات مثيرة للفنان السوري فايز قزق: «لا أعترف بوجود الآخرة»

تصدر الفنان السوري فايز قزق، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته الأخيرة عن الموت والآخرة، خلال حلوله ضيفا على برنامج «شو القصة» مع الإعلامية رابعة الزيات.

وتستعرض «الوطن»، أبرز تصريحات فايز قزق خلال اللقاء، على النحو التالي:

فايز قزق: لا يوجد حياة بعد الممات

قال فايز قزق خلال اللقاء، إنه لا يخاف من الموت، وعند سؤاله عن وجود حياة بعد الموت، أجاب: «ما فيه حدا جه حتى يأكدلنا أنه فيه آخرة أو حياة بعد الممات، أنا ممكن أفكر إني نهايتي أن أتحلل وينتهي الأمر، وإني كنت في ظلمة وإلى ظلمة هذه النقطة البيضاء التي أحياها الآن وعليا أن أحياها بسلام بيني وبين نفسي، ومع الآخرة ما أمكن كإنسان».

وأضاف الفنان السوري: «هذا المفهوم الذي هو قاعدة أساسية أتشبث بها ولا أناقش بخصوص هذا إنسانا، هذا المخلوق الذي وعى ذاته وبات لديه دماغ يستطيع أن يرتب مكوناته بذاته، لو لم يتدخل أي إنسان في وعينا وطفولتنا فينا حب للطبيعة ونواميسها اللي أنا بسميها الله وغيري بيسميها الرب».

قزق: أنا أؤمن بكافة عقائد الخيال الإنساني

وتابع قزق، أنه لا يؤمن أن هناك حياة أخرى بعد الممات، قائلا: «فيه شعوب أخرى بتآمن أن هناك حياة أخرى بعد الممات، كثيرة هي العقائد التي قرأت عنها، منها من يقول أن الإنسان سوف يظهر في الحياة الأخرى على هيئة مخلوق آخر، وغيرها من العقائد ولكني شخصيا بؤمن بكل تلك العقائد لأنها لها نفس الخيال الإنساني».