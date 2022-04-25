معهد سويدي: الإنفاق العسكري حول العالم بلغ 2.113 تريليون في 2021

قال معهد «ستوكهولم الدولي لبحوث السلام»، إن الحجم الإجمالي للإنفاق العسكري لدول العالم بلغ 2.113 تريليون دولار في العام الماضي 2021، ويعد أكبر إنفاق في التاريخ.

وكان 2021 هو العام الـ7 على التوالي في النمو المستمر للإنفاق العسكري، فيما احتلت الدول الـ التي لديها أكبر ميزانيات عسكرية: الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا 62 % من الإنفاق العالمي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الإنفاق الأمريكي تراجع بنسبة 1.4%

تراجع الإنفاق العسكري الأمريكي بنسبة 1.4% في عام 2021، مقارنة بالعام قبل الماضي 2020 وبلغ 801 مليار دولار، كما انخفض بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي من 3.7% إلى 3.5%.

ومنذ 2012 حتى العام الماضي 2021، ارتفع الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير العسكري بنسبة 24%، بينما انخفض تمويل مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4%. وفي العام الماضي، لوحظ الانخفاض في كلا الاتجاهين.

الإنفاق العسكري الروسي بلغ 4.1% من الناتج المحلي

رفعت روسيا من إنفاقها العسكري، العام الماضي بنسبة 2.9% إلى 65.9 مليار دولار، فيما بلغ الإنفاق العسكري لروسيا 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إنفاق الصين في عام 2021 ما قيمته 293 مليار دولار، بزيادة 4.7 % عن العام الماضي 2020 وهذه هي السنة الـ27 على التوالي التي تزيد فيها الإنفاق العسكري.

واحتلت الهند، بإنفاق 76.6 مليار دولار، المرتبة الثالثة عالميا في عام 2021، بزيادة نسبتها 0.9 % عن العام قبل الماضي 2020، فيما شهد عام 2021، زيادة إيران، الميزانية العسكرية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات وبلغت 24.6 مليار دولار.

وأنفقت ألمانيا، 56 مليار دولار على طائراتها في عام 2021، ما يعادل 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

تعهد أمريكي بتقديم 713 مليون دولار مساعدات لـ أوكرانيا

وفي أوكرانيا، أعلن مستشار رئيس البلاد للشؤون الاقتصادية، أوليه أوستنكو، إن الحرب الروسية على بلاده، أدت إلى تدمير أصول أوكرانية بقيمة 650 مليار دولار.

بدورها، تعهدت «واشنطن» بتقديم أكثر من 713 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا و15 دولة أخرى في وسط وشرق أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من جانبه، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة المسؤول الأمريكي، لـ«كييف» عن عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية هذا الأسبوع.

قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن «الاتحاد الأوروبي» يحضر لـ«عقوبات» ذكية على واردات النفط الروسي. وفي وقت سابق، قالت «المفوضية الأوروبية»، إن حزمة العقوبات الأوروبية السادسة ضد «موسكو» ، قد تشمل قيودا على استيراد النفط.

وأوضح نائب رئيس «المفوضية الأوروبية»، فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة مع «التايمز»، أنها قد تشمل الإلغاء التدريجي لاستيراد لنفط الروسي أو فرض تعريفات جمركية على الصادرات.

وأضاف دومبروفسكيس، أنه يجب صياغة الالحزمة بطريقة تقلل من الأضرار التي قد تلحق بدول «الاتحاد»، وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أن طبيعة العقوبات ضد روسيا لم يتم الاتفاق عليها بعد.

رفضت سويسرا أن تتسلم أوكرانيا ذخائر سويسرية عبر ألمانيا، مشيرةً إلى حياد بلادها والمعايير الواردة في قانون البلاد بشأن المعدات الحربية، وقالت وزارة الاقتصاد الفدرالية، أمس الأحد، لوكالة الأنباء السويسرية، إن عمليات تصدير الأسلحة إلى دول منخرطة في نزاعات داخلية أو دوليّة كثيفة وطويلة الأمد، ممنوعة.

هنأ سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، المحاربين القدامى الأمريكيين في ذكرى «يوم إلبه»، وحث الدبلوماسي الروسي، على استلهام تجربتهم في تجاوز الخلافات في تلك السنوات، لمواجهة المشاكل المشتركة.

إشادة روسية لـ«مينسك» لدورها في مساعي التسوية

أشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسة، ماريا زاخاروفا، من جانبها، بدور بيلاروسيا، البناء في مساعي التسوية بين «موسكو» و«كييف»، وقالت، على قناة «أو إن تي» التلفزيونية البيلاروسيةإنه من المنطقي إشراك «مينسك» في عملية التفاوض لحل الحرب «الروسية الأوكرانية»، نظرا لاهتمامها وإلمامها بشؤون المنطقة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، نيتها إجراء تقييم قانوني جنائي لتصريحات مقاتل من فوج «آزوف» النازي الأوكراني، ملقب بـ«ميديك» التي حرض فيها على قتل الأطفال في «دونباس» جنوب شرقي أوكرانيا.

وتعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس «الشيوخ» الإيطالي فيتو بتروشيلي، لانتقادات بسبب إبرازه في تغريدة، شارة القوات الروسية في أوكرانيا حرف«زد» بمناسبة عيد تحرير بلاده من الفاشية، فيما وصف الزعيم السياسي لـ «حركة 5 نجوم»، رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، التغريدة بالمخزية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قوات روسية تمنع قافلة من مغادرة «خيرسون»

ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن القوات الروسية، تمنع قافلة كبيرة من الناس من مغادرة «خيرسون» الواقعة جنوب أوكرانيا، الذين لا يريدون المشاركة في ما يسمى الاستفتاء.

وأظهر فوج «آزوف» الأوكراني، في فيديو نشره على «تليجرام» و«يوتيوب»، أظهر كيف يعيش النساء والأطفال في أقبية «مصنع آزوفستال» في مدينة «ماريوبول» الساحلية المحاصرة، مختبئين من القوات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.