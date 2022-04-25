9 سيارات زيرو «على قد الإيد» في مصر.. سعرها يقل عن 225 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:29 ص | الإثنين 25 أبريل 2022
أوبترا
شهدت سوق السيارات الجديدة ارتفاعا في الأسعار بسبب التضخم الذي اجتاح العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية شهدت ارتفاعا عالمياً مما أدى إلى زيادة البحث عن أسعار السيارات الأقل من 225 ألف جنيه.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار السيارات التي لا يتجاوز سعرها 225 ألف جنيه في سوق السيارات المحلية.
سوزوكي سويفت ديزاير 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك / Highline
قوة المحرك 1200 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات 206,500
شيفروليه أوبترا 2022
ناقل الحركة الخاصة بالسيارة أتوماتيك
قوة محرك السيارة 1500 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 208,000
شيرى أريزو 5 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك - هاي لاين
قوة المحرك 1500 CC
السعر الرسمي المتداول فى السوق 209,900
شيرى أريزو 5
ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / بيز لاين / فرش جلد
قوة المحرك الخاص بالسيارة 1500 CC
السعر الرسمي للسيارة فى السوق 212,000
فيات تيبو 2021 الشكل الجديد
ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / pack2
قوة المحرك 1400 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 212,900
سوزوكى سويفت ديزاير 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك / Top Line
قوة المحرك 1200 CC
السعر الرسمي المتداول 214,500
رينو لوجان 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / E2
قوة المحرك للسيارة 1600 CC
السعر الرسمي للسيارة 215,000
شيفروليه أوبترا 2021
ناقل الحركة اتوماتيك - هاي لاين
قوة المحرك 1500 CC
السعر الرسمي للسيارة 215,400
هيونداي أكسنت RB 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة اتوماتيك / TINTED GLAS
قوة المحرك 1600 CC
السعر الرسمي للسيارة 215,900