9 سيارات زيرو «على قد الإيد» في مصر.. سعرها يقل عن 225 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات الجديدة ارتفاعا في الأسعار بسبب التضخم الذي اجتاح العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية شهدت ارتفاعا عالمياً مما أدى إلى زيادة البحث عن أسعار السيارات الأقل من 225 ألف جنيه.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار السيارات التي لا يتجاوز سعرها 225 ألف جنيه في سوق السيارات المحلية.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك / Highline

قوة المحرك 1200 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات 206,500

شيفروليه أوبترا 2022

ناقل الحركة الخاصة بالسيارة أتوماتيك

قوة محرك السيارة 1500 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 208,000

شيرى أريزو 5 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك - هاي لاين

قوة المحرك 1500 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق 209,900

شيرى أريزو 5

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / بيز لاين / فرش جلد

قوة المحرك الخاص بالسيارة 1500 CC

السعر الرسمي للسيارة فى السوق 212,000

فيات تيبو 2021 الشكل الجديد

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / pack2

قوة المحرك 1400 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 212,900

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك / Top Line

قوة المحرك 1200 CC

السعر الرسمي المتداول 214,500

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / E2

قوة المحرك للسيارة 1600 CC

السعر الرسمي للسيارة 215,000

شيفروليه أوبترا 2021

ناقل الحركة اتوماتيك - هاي لاين

قوة المحرك 1500 CC

السعر الرسمي للسيارة 215,400

هيونداي أكسنت RB 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة اتوماتيك / TINTED GLAS

قوة المحرك 1600 CC

السعر الرسمي للسيارة 215,900