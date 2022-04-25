كريم قاسم يبرئ ريهام حجاج من أزمة اعتزال توفيق عبدالحميد

أعرب الفنان كريم قاسم عن سعادته البالغة، لمشاركة الفنان القدير توفيق عبد الحميد بمسلسل «يوتيرن»، الذي يعرض حاليا داخل السباق الرمضاني الحالي.

وقال كريم قاسم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد جدا، ويشعر أنه محظوظ للمشاركة مع الفنان توفيق عبد الحميد في عمل فني، مشيرا إلى أن المشاهد التي تجمعه به قليلة، ولكنه فخور بها؛ لأنه فنان كبير، ويمتلك إحساسًا عاليًا للدور، وحزن بسبب قرار اعتزاله.

كريم قاسم: تفاجأنا بقرار اعتزال توفيق عبدالحميد

وعن اتهام ريهام حجاج بأنها وراء اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد، أضاف «قاسم»: «هذا الكلام عار تماما من الصحة، كلنا اتخضينا لما شفنا الخبر في هذا التوقيت، لكن أنا متفهم جدًا سبب اتخاذه هذا القرار، خاصة وأن ظروف العمل في العصر الذي نعيشه تتطلب تصوير الكثير من المشاهد في يوم واحد».

كريم قاسم: اعتزال توفيق عبد الحميد بسبب ظروفه الصحية

وتابع: «نقوم بتصوير مشاهد كثيرة في اليوم الواحد، وأقل يوم عمل يمتد لـ16 ساعة، وهناك أيام سيصل تصوير فيها 20 ساعة، أنا شاب وبعد الانتهاء أذهب للعلاج بسبب ظهري والتغذية، لذلك تفهمت سبب قراره، خاصة وأنه يعاني من مشاكل صحية، ويتعب كثيرًا في التصوير، لكن أتمنى أن يتراجع».

أبطال مسلسل «يوتيرن»

ويشارك في بطولة مسلسل «يوتيرن» ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، عبير صبري، أيمن القيسوني، عصام السقا، محمد الكيلاني، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، هلا السعيد، من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبد العزيز.