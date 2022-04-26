«السكة الحديد» تحذر الركاب من استقلال القطارات دون تذكرة في عيد الفطر

بدأت هيئة السكة الحديد، يوم الأحد الماضي أولى رحلات عيد الفطر 2022، على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، حيث تقام ثالث أيام الرحلات صباح غد الأربعاء الموافق 27 أبريل الجاري، و26 من رمضان 2022، موضحة أنه تم توفير 116 قطارا إضافيا، لإستيعاب جموع الركاب المسافرين، حيث تقل القطارات يوميا ما يقرب من 1.2 مليون راكب، مؤكدة على تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا، وتطبيق غرامات السكة الحديد على المتهربين من دفع فيمة التذكرة في العيد.

غرامات السكة الحديد في عيد الفطر 2022

وحذرت هيئة السكة الحديد، اليوم، جموع الركاب من استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة خلال رحلات عيد الفطر 2022، موضحة أن أسعار تذاكر القطارات كما هى ولا يوجد بها أى زيادات، منوهة إلى أنه سيتم فرض غرامات السكة الحديد على أى راكب مزوغ من دفع قيمة التذكرة، حيث يتم فرض غرامة فورية قدرها 100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة، و50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية المكيفة الدرجة الثالثة.

غرامات السكة الحديد في عيد الفطر 2022 تبدأ بـ20 جنيها

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع القطارات خضعت لصيانات دورية قبل انطلاق رحلات عيد الفطر 2022، منوها بأن غرامات السكة الحديد في عيد الفطر، تشمل 50 جنيها حال استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيها غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة، و30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة دون تذكرة، و20 جنيها غرامة استقلال قطارات تحيا مصر، موضحًا أن الغرامات يتم تحصيلها بشكل فوري داخل القطارات، علاوة على إلزام الراكب بدفع قيمة التذكرة.

أحكمنا السيطرة على السوق السوداء تزامنا مع عيد الفطر 2022

ومن جهته، قال المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن رحلات عيد الفطر 2022، منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتا إلى أن الهيئة أحكمت سيطرتها على السوق السوداء خلال حجز تذاكر العيد، مؤكدا أن الهيئة تقوم بتنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.