مصرع سيدة وابنتها صدمتهما سيارة بالدقهلية.. «خارجين يشتروا لبس العيد»

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما في محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، بعدما صدمتهما سيارة مسرعة على طريق المنصورة جمصة، أمام قرية الرزقة التابعة لمركز بلقاس، أثناء خروجهم لشراء ملابس العيد.

بلاغ بوقوع حادث على طريق جمصة الدولي

وتلقى مأمور مركز بلقاس، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق جمصة أمام قرية الزرقة التابعة لدائرة المركز ووجود حالتي وفاة.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص، تبين اصطدام سيارة مسرعة بسيدة وابنتها وتدعى «هدى أبو المعاطي»، وابنتها «منى جمال»، أمام قرية الزرقة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلقاس المركزي لتفارق الأم الحياة وتلحق بها الابنة بعد ذلك.

شهود عيان: «الأم وابنتها كانوا بيشتروا لبس العيد»

وأكد شهود العيان أن السيدة كانت تسير مع ابنتها أمام القرية لخروجهما لشراء ملابس العيد، إلا أنه أثناء سيرهما صدمتهما سيارة مسرعة من الخلف وفر قائدها هاربا، وحاول الأهالي اللحاق بالسيارة إلا أن قائدها تمكن من الفرار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتورط في الحادث والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهم لعدم وجود شبهة جنائية

إصابة 5 في حادث على طريق «المنصورة - دكرنس»

يذكر أن حادث آخر وقع على طريق «المنصورة - دكرنس» أمام قرية المرساة دائرة مركز دكرنس، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين شقيقين، وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام وتحويل اثنتين منهم إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.