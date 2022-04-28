الطفل أحمد تامر: حفظت القرآن في 3 سنوات.. وأذاكر المعاني بتوجيهات الرئيس

قال الطفل أحمد تامر الحاصل على المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم مع تجويده، إنه شارك في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم، وكانت أول تصفية في مسجد النور بالعباسية، وثاني تصفية في السادس من أكتوبر بأكاديمية الأوقاف الدولية، أما التصفية الثالثة والأخيرة، فكانت في أحد الفنادق.

بدأ حفظ القرآن في الثالثة

أضاف الطفل أحمد تامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنهّ أتمّ حفظ القرآن الكريم عندما بلغ الخامسة والنصف من عمره، حيث بدأ الحفظ عندما كان في الثالثة، وكان صعبا عليه، وكان والده يساعده كثيرا في الآيات التي يحسن حفظها.

أذاكر معاني الآيات تنفيذا لتوجيهات السيسي

أضاف الحاصل على المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم مع تجويده، أنه بعدما حفظ القرآن ودرس التجويد على يد الشيخ محمد علي سليمان، إذ علمه القراءة الصحيحة، متابعا: «الرئيس السيسي، قال لي حسك جميل، لكن الفهم جميل ومهم، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظت خلاصة النظر في مقاصد السور، والآن أذاكر المعاني».

الشيوخ المفضلون

أشار أحمد تامر، إلى أنه يحب الاستماع إلى الشيخين مصطفى إسماعيل ومحمود علي البنا، بالإضافة إلى الشيخين محمود خليل الحصري، ومحمد صديق المنشاوي، كما يحب الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، مشددًا على أنه لم يكن خائفا لدى اشتراكه في المسابقة، التي كرمه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب تفوقه، مؤكدا أنه يثق في نفسه.