بالأسماء.. إصابة 11 سيدة ورجل في تصادم ميكروباص وملاكي بالدقهلية

أصيب 12 شخصا بينهم 11 سيدة في حادث تصادم بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، في تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أجا المركزي، وتبين أن معظمهم مقيمين في قرية «نوسا الغيط» التابعة لمركز أجا، وتجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتبين أن إصابات 9 منهم بسيطة، فيما تبين أن 3 حالات إصابة تحتاج إلى رعاية طبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصول 12 مصابا إلى مستشفى أجا

وتبلغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة، بوجود بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول 12 مصابا عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وادعاء حادث طريق بتاصادم ميكروباص مع ملاكي، وجرى عمل الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وقال مصدر طبي إن مستشفى أجا المركزي استقبل 12 مصابا نتيجة حادث طريق، ومن بينهم 9 تم التصريح لهم بالخروج بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية، بينما 3 مصابين احتاجوا إلى رعاية طبية لوجود إصابات خطيرة.

أسماء المصابين في حادث أجا

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، إن الحادث تسبب في إصابة كل من رنا طه أحمد رضوان، 18 سنة، شهد إبراهيم يحيى جبر، 18 سنة، بشرى محمد عبد الهادي السبع، 57 سنة، هناء علي علي الصعيدي، 35 سنة، نهى مجاهد زكي ياسين، 45 سنة، منة خيري الشمس عبدالجواد، 18 سنة، ومنة الله فايز إبراهيم الدسوقي، 18 سنة، وبدر إسماعيل إسماعيل حسن، 49 سنة، وجميعهم من قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، وهبة إبراهيم محمد نصر، 41 سنة، من عزبة الشوكي.

وأشار إلي أنه تم دخول 3 حالات قسم الطوارئ وهم إثار إبراهيم سعد الشهابي، 18 سنة، من نوسا الغيط، وتبين إصابتها بجرح رضي بالوجه وتم الحجز لاستكمال الخطة العلاجية والاشتباه ما بعد الارتجاج، وأشرف أنور علي بربر، 58 سنة من نوسا الغيط، وتبين إصابته بكدمة شديدة واشتباه نزيف بالصدر، وتم الحجز لاستكمال العلاج والملاحظة، ومنة محمد عبدالخالق، 18 سنة، مصابة بكدمة شديدة بالصدر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.