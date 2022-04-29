منها إجازة العاملين بالبريد.. تعرف على أبرز أحداث اليوم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، اليوم الجمعة، تقريرا عن أهم الأحداث اليوم، والتي جاءت خلال السطور التالية.

أهم الأحداث اليوم

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية قبل وخلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ اليوم وحتى الثلاثاء المقبل لمكاتب البريد الرئيسية، على أن ينتظم العمل في 8 مايو في كل مكاتب البريد.

ولعشاق الدوري المصري موعدنا اليوم مع مباريات مهمة في إطار الجولة 17 من عمر المسابقة، سيلتقي فريق مصر المقاصة مع فيوتشر وإنبي مع البنك الأهلي، وفاركو وسموحة الساعة 9 ونصف مساء.

وبالنسبة للدوري الإسباني سيلتقي قادش مع إشبيلية الساعة 9 مساء في افتتاح الجولة الـ 34 من عمر المسابقة، ومع عشاق الدوري الألماني موعدهم اليوم مع افتتاح الجولة الـ 32 من عمر المسابقة وتجمع المباراة ما بين يونيون برلين وجريتير فورت الساعة 8 ونصف مساء.

أبرز أحداث أمس

كما عرض البرنامج أبرز الأحداث التي شهدتها الدولة أمس، وكان أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة الصناعة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الاجتماع تناول متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي، ووجه الرئيس بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع لاكتو مصر لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال.

ونظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم في الإسكندرية في مقر قاعدة محمد نجيب العسكرية في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.