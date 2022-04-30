موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة القليوبية 29 رمضان

يكثف المسلمون من عمليات التحري والبحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة القليوبية اليوم السبت 29 من رمضان الموافق 30 أبريل 2022 في اليوم قبل الأخير من الشهر للتعرف على مواقيت الصلاة حرصا على أداء الفرائض في مواقيتها وبدء صيام يوم جديد في أواخر شهر رمضان المبارك.

«الوطن» تستعرض موعد السحور وأذان الفجر في يوم 29 رمضان قبل 24 ساعة من نهاية شهر رمضان المعظم ومواقيت الصلاة في المحافظات، ومن بينها محافظة القليوبية ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم وفقا لإمساكية رمضان ومواقيت الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة 29 رمضان

وبحسب إمساكية رمضان والتوقيت المحلي لمحافظة القليوبية، يتحدد موعد ومواقيت الصلاة والسحور وأذان الفجر اليوم 29 رمضان السبت كالتالي:

الفجر 03:38 ص

الشروق 05:13 ص

والظهر يكون الساعة 11:52 ص

وأذان العصر الساعة 3:29 م

ويكون موعد إفطار اليوم 29 من رمضان في تمام الساعة 6:32 م

بينما تؤذن صلاة العشاء عند الساعة 7:57 م، حيث تقام الصلاة في موعدها المخصص بعد أذان العشاء، على أن يكون درس الموعظة عبارة عن الرد على أسئلة المصلين من رواد المسجد حول زكاة الفطر وآداب العيد وكيفية اغتنام مدرسة رمضان الروحية طوال العام.

ساعات الصيام السبت

وفق التوقيت المحلي وإمساكية شهر رمضان، يبلغ عدد ساعات الصوم اليوم السبت 29 رمضان في محافظة القليوبية يصل إلى نحو 15 ساعة و9 دقائق تبدأ مع أذان الفجر اليوم في الساعة 03:38 ص.