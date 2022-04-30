خالد الجندي: شهر رمضان مر في مصر دون أي أزمات

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مصر هي الدولة الإسلامية الوحيدة –تقريبًا وبفضل الله سبحانه وتعالى- التي مرّ عليها شهر رمضان دون أزمات، فقد كانت مساجدها مفتوحة وصلواتها تؤدّي.

المساجد لم تمنع في مصر

وأضاف «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»: «لا عندنا مساجد الله بيتمنع فيها صلاة ولا عندنا مسجد اتقفل، ولا حلقة قرآنية اتفقضت ولا شيوخ تعاملوا كمخبرين، ولا قرارات بإغلاق المساجد أو قرارات بإقصاء الأئمة».

الرد على رسالة من متشدد

وردّ عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على رسالة من إحدى حسابات منصات التواصل الاجتماعي، من شخص يدعى «عباد الرحمن»، وكان فحواها: «مش كل شوية الجماعة الإرهابية، طب لما هم إرهاب سايبينهم في وسطنا ليه».

وكانت إجابة الشيخ خالد الجندي: «انت ناسي يا عباد الرحمن، لما سيدنا النبي منع إيذاء عبدالله بن أُبي بن سلول شيخ المنافقين الذي كان يؤذي النبي، حتى أنه رفض طلب عمر بن الخطاب بقتله أكثر من مرة، حتى أن ابنه حاول قتل أبيه، ولكن النبي لم يسمح له، وقال له، دعه، أتحب أن يقال أنّ محمد يقتل أصحابهم».

وواصل الجندي: «أرد عليك بنفس الرد يا عباد الرحمن، ده أنت بتحرضنا نتحول لأعداء ونرد على الأكاذيب، ولا نقول اقتلوهم أو أسجنوهم .. والله ما حصل ولن يحدث، واستوقفتني جملة جميلة من عباد الرحمن، وقال لي فيها محدش دافع عن وزير الأوقاف، شوف بقى مين اللي هيدافع عنك.. ولكن عباد الرحمن ميعرفش أن من يدافع عن عباده هو الرحمن سبحانه وتعالى».