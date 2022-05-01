زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ لمنع التعديات خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، خلال فترة إجازة عيد الفطر المُبارك والتي تستمر لأكثر من أسبوع، مُشدداً على الإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ يحدث خلال فترة الأجازة، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي، وقوات الشرطة، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.

تشديد المتابعة الميدانية للتعديات

وشدد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية، والوحدات المحلية بالمراكز، ومدن المحافظة، بالتعاون مع قوات الشرطة، بتشديد المتابعة الميدانية، والحملات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

حملات ليلية لإزالة التعديات

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنّ جهاز حماية الأراضي بالفيوم، تمكن من إزالة تعديات على الأرض الزراعية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء المتابعة والمرور الدوري، وتكثيف الحملات، تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

إزالة حالتي تعدي بمركز الفيوم

وأضاف الدكتور ربيع، أنّ الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس بركة قطب مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، نفذت إزالة لحالتي تعدٍ على الأرض الزراعية ليلاً، الأولى على مساحة 18 سهم عباره عن أسوار بارتفاع 3 متر وحفر أساس وتشوين مواد بناء بقرية كفور النيل، والثانية بقرية الناصرية.

إزالة 3 حالات تعدي بإطسا

وأشار إلى أنّ الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة، تمكنت بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، بإزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بناحية جمعية تطون وجمعية عتامنة المزارعة.

إزالة 7 حالات تعدي بسنورس

ولفت إلى أنّ الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس حسام السيد مدير عام الإدارة، تمكنت بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة فورية لـ 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 8 قيراط ، و18 سهم بناحية سنورس أول، وبيهمو، وجبلة، ومنشأة بني عتمان، والإخصاص، وكفر فزارة.

إزالة مقابر مخالفة بأبشواي

وفي مركز أبشواي، تمكنت الإدارة الزراعية بقيادة المهندس عبد الباقي يونس الأخن وكيل الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، بإزالة حالة تعدي عبارة عن شروع في إنشاء ٢ مقبرة مخالفة على أرض زراعية، وحفر أساسات، وتشوين مواد بناء، وتم ردم الأساسات المخالفة، ورفع التشوينات، وذلك خلال المرور الدوري والمتابعة المستمرة خلال نبوتجية عيد الفطر المبارك.

إزالة تعديات بالبناء بأبشواي

وكذلك تم إزالة حالة تعدي عبارة عن تطوير أعمال بإضافة حجرة وسور على مخالفة سابقة، وعلى الفور تم إزالتها، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة ليلية ومنع حالة تعد بالبناء ليلاً بزمام ناحية أبو جنشو عبارة عن أساسات مخالف على أرض زراعية، وتشوين مواد بناء من بلوك وخلافه.