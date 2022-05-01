تحرير 43 مخالفة تموينية وإشغال طريق بالبلينا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بشن حملة لتيسير حركة المرور بشوارع المدينة ورفع الإشغالات شارك بها عبدالله عبدالعزيز نائب رئيس مركز ومدينة البلينا وفرحات أبوالسعود العواري نائب رئيس مركز ومدينة البلينا وعلي عبدالعزيز مسؤول قطاع النظافة بمركز البلينا ونائب مأمور مركز شرطة البلينا وقوة من مركز شرطة البلينا.

تحرير 43 مخالفة متنوعة بمركز البلينا

وكذلك حملة تموينية استهدفت الأسواق والمخابز بمركز البلينا بسوهاج، ليبلغ إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال تلك الحملات 43 مخالفة مابين مخالفات تموينية ومخالفات إشغال طريق.

إزالة بناء على 450 متر بأولاد عليو

كما تم عمل إزالات فورية في المهد حفاظاً على الأراضي الزراعة بمحافظة سوهاج حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج بحملة إزالة لعدد 1 حالة بمساحة 450 متر تقريبا في قرية أولاد عليو، وذلك بمشاركة محمد أبو الخير رئيس قرية أولاد عليو وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وقد شدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا على عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها وردع المخالفين.

رفع كفاءة الإنارة بمساجد البلينا

وخلال استعدادات مركز البلينا لاستقبال عيد الفطر أوصى مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا خلال اجتماعه أمس لاستعدادات عيد الفطر، برفع كفاءة النظافة والإنارة أمام المساجد بالمركز خاصة الكبرى منها.